Bakan Kaya Bitlis'e Geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bir dizi temasta bulunmak üzere Bitlis'e geliyor.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, hava yoluyla yarın Muş'a gelecek olan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın buradan karayolu ile Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezine geçeceği belirtildi. Yine karayoluyla Bitlis merkeze dönecek olan Bakan Kaya; valilik, belediye, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve esnaf ziyaretlerinin ardından partililerle buluşacak.



Bitlis merkezde bulunan Sevgi Evleri Sitesinde bulunan 32 çocuğu ziyaret edecek olan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, daha sonra bir şehit evini ziyaret ederek hem konaklamak hem de günün değerlendirmesini yapmak üzere Bitlis Polisevine geçecek.



Bakan Kaya, 5 Ocak Cuma günü ise Van'daki programı için Tatvan'daki Sorgun Kışlasından helikopterle Bitlis'ten ayrılacak. - BİTLİS