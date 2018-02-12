Bakan Kaya: "Bilim Alanında Kadın Oranı Oecd Ülkeleri Ortalaması Yüzde 30 İken, Türkiye'de 34,9"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bilim, mühendislik, bilgi ve haberleşme teknolojileri bölümlerinden mezun olan kadın oranı Türkiye için yüzde 34,9 iken, OECD ülkeleri ortalaması ise yüzde 30'dur. OECD ülke ortalamasının üzerinde olan bu sonuç hepimiz adına oldukça sevindirici" dedi.

Bakan Kaya, 12 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Kaya, "Aslında tıp okumak istiyordum ama kıyafetimden ötürü mühendislik eğitimi almak üzere Bilkent Üniversitesine gittim, çok da keyif alarak keyifle okudum" dedi. Sonrasında hayallerinin peşinden giderek tıp eğitimi de aldığını belirten Kaya, genç kızlara hedefledikleri noktada olmaları için çok çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

İstatistiklere bakıldığında Türkiye'de bilişim ve iletişim teknolojileri alanında lisans eğitimi gören kız çocukları oranının yüzde 29'larda, mühendislik alanlarında yüzde 28'lerde olduğunu ifade eden Kaya, "Biz bu oranları yeterli bulmuyoruz ve bakanlık olarak bu oranların artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda umut verici gelişmeler de var esasen. OECD'nin yayınladığı Bilim, Teknoloji ve Endüstri Skorları raporu da bu alanda kaydettiğimiz gelişmeyi ortaya koyması bakımından anlamlıdır. Bilim, mühendislik, bilgi ve haberleşme teknolojileri bölümlerinden mezun olan kadın oranı Türkiye için yüzde 34,9 iken, OECD ülkeleri ortalaması ise yüzde 30'dur. OECD ülke ortalamasının üzerinde olan bu sonuç hepimiz adına oldukça sevindirici. Öncelikle ailelerin önyargılarını yıkmamız gerektiğine inanıyoruz. İnşallah hep birlikte bu oranları arttıracağız. Bugün aynı zamanda ülke çapında kazanılan bilim ödüllerinde de kadınların oranının giderek arttığını görüyoruz. 2017 yılı TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülleri kazanan 15 bilim insanımızın 6'sının kadın olması oldukça önemli. Görüyoruz ki kadın ve kız çocuklarımız bilimde artık daha etkili ve güçlü. Bu başarıların toplumda tanınırlığının artmasını, gelecekte bu alanda başarılar kazanacak kızlarımız için rol model olması adına önemsiyorum. Toplumda bu başarıların tanınırlığının artması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kız öğrenci oranı yüzde 40 arttı"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak önemli bir projeyi hayat geçirdiklerini aktaran Kaya, "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile liselerde mühendislik fakültelerini kızlarımıza anlatıyor ve bu fakülteleri tercih eden kızlarımıza burs desteği sağlıyoruz. Mezun olduklarında ise istihdam desteğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu projeden çok güzel sonuçlar elde ettik. Önümüzdeki dönemde mühendislik alanlarından her birini kapsayacak şekilde projemizi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde ülkemizde son üç yılda bu alanlarda okuyan kız öğrenci oranı yüzde 40 artmıştır. Biliyoruz ki, kadının güçlü olduğu bir toplumda aile ve toplum da güçlü olur. Cumhuriyetimiz 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum hedefiyle çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Bu alanda Bakanlığımız önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapmayı planladığımız 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' belgemizde bilgi ve iletişim sektöründe 20 bin kadının yetiştirilmesine öncelikli politika alanı olarak yer verdik. Bu öncelikli politikamızın az önce 2023 yılına yönelik verdiğimiz araştırmada ortaya çıkan on binlerle ifade edilen nitelikli insan gücü ihtiyacımızı karşılaması adına oldukça önemli buluyorum. Bunun yanında kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasının yaygınlaştırılması, kadınların ekonomik konumlarının güçlendirilmesi önceliklerimiz arasındadır. Bilim ve teknolojide yaşanılan hızlı gelişim kadın girişimciliği ve istihdamı için yeni ve muazzam fırsatlar yaratmakta ve kadınların piyasa bilgilerine, sosyal ağlara ve finansmana ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Uygulamalarımızda kadının bilim ve teknoloji alanı da dahil istihdam ve girişimcilik programlarında etkin bir şekilde yer almasını hedefliyoruz. Ülkemizde gerçekleştirilen birçok proje kadınların e-ticaret alanında yer almalarını sağlamıştır. Bu projelerden biri yakın zamanda bakanlığımızın teknik desteğiyle yürütülmüştür. Bilişimle Girişimci Kadın Projesi ile iş hayatından uzaklaşmış meslek sahibi kadınlara e-ticaret eğitimleri verilmiş, bir web sitesi oluşturulmuştur" dedi.

Programda AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da yer aldı. Program panel konuşmaları ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - ANKARA