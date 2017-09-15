Bakan Kaya Balıklıgöl Yerleşkesini Gezdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bazı programlara katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesini gezdi.



Bakan Kaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve partililerle Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret etti.



Yerleşke hakkında Çiftçi'den bilgi alan Kaya, yürütülen çalışmalar konusunda da bilgilendirildi.



Bakan Kaya, yoğun ilgileriyle karşılaştığı ve sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.