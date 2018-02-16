Bakan Kaya: Algı Operasyonuyla, Terör Örgütlerine Sahip Çıkmaya Çalışılıyor (2)
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Bakan Kaya: Algı Operasyonuyla, Terör Örgütlerine Sahip Çıkmaya Çalışılıyor (2)

ROKET ATILAN TARİHİ CAMİYE ZİYARETAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, teröristlerin attığı roketle 2 kişinin hayatını kaybettiği Kilis'teki tarihi Çalık Camii'ni ziyaret etti.

Bakan Kaya: Algı Operasyonuyla, Terör Örgütlerine Sahip Çıkmaya Çalışılıyor (2)

ROKET ATILAN TARİHİ CAMİYE ZİYARET

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, teröristlerin attığı roketle 2 kişinin hayatını kaybettiği Kilis'teki tarihi Çalık Camii'ni ziyaret etti. Bakan Kaya, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve yetkililerden, hasar sonucu ibadete kapatılan camiye ilişkin bilgi aldıktan sonra bölgedeki esnaf ve Kilisliler ile sohbet etti.

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