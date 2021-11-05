Bakan Kasapoğlu, Zonguldak'ta temaslarda bulundu

ZONGULDAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Temasları kapsamında kentte bulunan Kasapoğlu, Vali Mustafa Tutulmaz ile makamında bir süre görüştü.

Bakan Kasapoğlu, görüşme çıkışında basın mensuplarına, kentin her alandaki gençlik ve spor yatırımlarını vali, belediye başkanı ve milletvekilleriyle masaya yatırdıklarını söyledi.

Kasapoğlu, her alanda çıtayı yükselttiklerini ve stat projesiyle ilgili çalışmaları hızlandırma kararı aldıklarını kaydetti.

Daha sonra Gazipaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara, gençlere ve vatandaşlara kitap hediye etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün kentte yapılan ve yapılacak spor yatırımlarını müzakere ettiklerini anlattı.

Bundan sonraki süreçte de Zonguldak'ı hem spor hem de gençlik alanında daha yukarılara taşımaya devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın, diyerek başlayan bu yolculuk, hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, onun engin vizyonuyla, 84 milyonun kardeşlik ruhu anlayışıyla adalet ve kalkınma misyonunu her geçen gün güçlendiren bir heyecanla devam ediyor ve devam edecek." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "El ele omuz omuza bu yürüyüşe; sadece Türkiye için değil, insanlık için, mazlumlar için umut olmaya, bir ve beraber olarak devam edelim. İnşallah 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza da gençlerimiz için, bu aziz millet için ulaşmaya birer birer devam edelim." ifadelerini kullandı.

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