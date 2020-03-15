Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz - Haber
Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Konya, Güncel

Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantinaya alınmasına ilişkin, "İnşallah yurtları yine gençlerimize, misafirlerimizi ağırladıktan sonra tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ve en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz.

15.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:25
Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantinaya alınmasına ilişkin, "İnşallah yurtları yine gençlerimize, misafirlerimizi ağırladıktan sonra tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ve en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz. Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama" dedi.

Bakan Kasapoğlu, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantinaya alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan yurtların, acil ihtiyaç halinde halkın hizmetine de sunulabildiğine dikkat çekti. Yurtların doğal afet koşullarında ve acil durumlarda geçici olarak tahsis edildiğini hatırlatan Kasapoğlu, bunun en son örneğinin Elazığ'da meydana gelen depremde görüldüğünü dile getirdi.

'FEDAKARLIKLARI İÇİN GENÇ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'Bakan Kasapoğlu, koronavirüsün ciddi salgın olduğunu belirterek, dün gece umreden dönenler ile ilgili Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde ihtiyacı olduğunu kaydetti. Kasapoğlu, "Bu manada da başta Ankara'daki yurtlarımız olmak üzere, Konya'daki yurtlarımızla birlikte 300 bine yakın öğrencimiz evlerine gittiler. Bir kısmı da yine gitme aşamasındalar. Mevcut müsait olan yurtlarımıza da bu misafirlerimizi alma durumuyla dün akşam böyle bir çalışmayı başlattık. Biliyorsunuz yurtlarımızda bu süre kalmayan öğrencilerimizi izin kapsamının dışında tuttuk. Malum 75 günlük izinleri var. Onun haricinde tutuyoruz. Yine kalmadıkları takdirde ücret almıyoruz. Ücret ödeyenler 'Ne yapacağız' diye soruyorlar. Onların da ücretlerini yarın itibarıyla iade etmeye başlayacağız. Gerek burs ödemeleri gerek kredi ödemeleri hiçbir şekilde kesintiye uğramaksızın devam edecek. Dün akşam fedakarlıkla bu anlamlı çalışmaya katkı sağlayan çok değerli genç arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. 'TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN YAPILAN UYGULAMA'Bakan Kasapoğlu, birlik ve beraberlik gerektiren bugünlerde gençlerin gösterdiği duyarlılık ve özverinin tüm dünyaya örnek olacak nitelikte olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İnşallah yurtları yine gençlerimize, misafirlerimizi ağırladıktan sonra tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ve en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz. Hiç unutmamak gerekiyor. Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama. Gençlerimizin de umreden dönen vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımızın da herkesin sağlığını koruma amacıyla yapılan bir uygulama. İnşallah Sağlık Bakanlığı'mızın, Bilim Kurulu'muzun koordinasyonuyla bu süreci de en güzel şekliyle atlatacağız."Bakan Kasapoğlu ayrıca Ankara'daki yurtların 5 bin 392, Konya'daki yurtların ise 4 bin 938 kapasiteli olduğunu belirtti.'KARANTİNA SÜRECİ SAĞLIK BAKANLIĞI İDARESİNDE'

Bu süreçte diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde 7 gün 24 saat hizmet vermeye hazır olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, umreden dönenler için yurtlardaki karantina koşullarının ve tek kişilik odalarda kalıp kalmadıklarının sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Karantina sürecini tamamıyla Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muzun idaresinde gerçekleşiyor. Yurtlarımızı tamamıyla onlara teslim ediyoruz. Bu çerçevede onların belirleyeceği standartlar, onların ortaya koyacağı şartlar çerçevesinde biz de tüm imkanlarımızı seferber etmeye gayret göstereceğiz. İfade ettiğim gibi bu süreci en müspet şekliyle millet olarak atlatacağız."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera:  Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Haber
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Koronavirüsle mücadelede sevindiren gelişme: 15 dakikada tespit ediyor Haber
Koronavirüsle mücadelede sevindiren gelişme: 15 dakikada tespit ediyor
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın Haber
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı
Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Ali Babacan Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatih Ürek Hülya Avşar Hande Soral Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Radamel Falcao Mustafa Cengiz
Daha Fazla İran Ankara Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 19:43:35. #1.15#