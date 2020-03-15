Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantinaya alınmasına ilişkin, "İnşallah yurtları yine gençlerimize, misafirlerimizi ağırladıktan sonra tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ve en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantinaya alınmasına ilişkin, "İnşallah yurtları yine gençlerimize, misafirlerimizi ağırladıktan sonra tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ve en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz. Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama" dedi.

Bakan Kasapoğlu, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantinaya alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan yurtların, acil ihtiyaç halinde halkın hizmetine de sunulabildiğine dikkat çekti. Yurtların doğal afet koşullarında ve acil durumlarda geçici olarak tahsis edildiğini hatırlatan Kasapoğlu, bunun en son örneğinin Elazığ'da meydana gelen depremde görüldüğünü dile getirdi.

'FEDAKARLIKLARI İÇİN GENÇ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'Bakan Kasapoğlu, koronavirüsün ciddi salgın olduğunu belirterek, dün gece umreden dönenler ile ilgili Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde ihtiyacı olduğunu kaydetti. Kasapoğlu, "Bu manada da başta Ankara'daki yurtlarımız olmak üzere, Konya'daki yurtlarımızla birlikte 300 bine yakın öğrencimiz evlerine gittiler. Bir kısmı da yine gitme aşamasındalar. Mevcut müsait olan yurtlarımıza da bu misafirlerimizi alma durumuyla dün akşam böyle bir çalışmayı başlattık. Biliyorsunuz yurtlarımızda bu süre kalmayan öğrencilerimizi izin kapsamının dışında tuttuk. Malum 75 günlük izinleri var. Onun haricinde tutuyoruz. Yine kalmadıkları takdirde ücret almıyoruz. Ücret ödeyenler 'Ne yapacağız' diye soruyorlar. Onların da ücretlerini yarın itibarıyla iade etmeye başlayacağız. Gerek burs ödemeleri gerek kredi ödemeleri hiçbir şekilde kesintiye uğramaksızın devam edecek. Dün akşam fedakarlıkla bu anlamlı çalışmaya katkı sağlayan çok değerli genç arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.'TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN YAPILAN UYGULAMA'Bakan Kasapoğlu, birlik ve beraberlik gerektiren bugünlerde gençlerin gösterdiği duyarlılık ve özverinin tüm dünyaya örnek olacak nitelikte olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İnşallah yurtları yine gençlerimize, misafirlerimizi ağırladıktan sonra tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ve en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz. Hiç unutmamak gerekiyor. Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama. Gençlerimizin de umreden dönen vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımızın da herkesin sağlığını koruma amacıyla yapılan bir uygulama. İnşallah Sağlık Bakanlığı'mızın, Bilim Kurulu'muzun koordinasyonuyla bu süreci de en güzel şekliyle atlatacağız."Bakan Kasapoğlu ayrıca Ankara'daki yurtların 5 bin 392, Konya'daki yurtların ise 4 bin 938 kapasiteli olduğunu belirtti.'KARANTİNA SÜRECİ SAĞLIK BAKANLIĞI İDARESİNDE'

Bu süreçte diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde 7 gün 24 saat hizmet vermeye hazır olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, umreden dönenler için yurtlardaki karantina koşullarının ve tek kişilik odalarda kalıp kalmadıklarının sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Karantina sürecini tamamıyla Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muzun idaresinde gerçekleşiyor. Yurtlarımızı tamamıyla onlara teslim ediyoruz. Bu çerçevede onların belirleyeceği standartlar, onların ortaya koyacağı şartlar çerçevesinde biz de tüm imkanlarımızı seferber etmeye gayret göstereceğiz. İfade ettiğim gibi bu süreci en müspet şekliyle millet olarak atlatacağız."

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Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, -

Kaynak: DHA