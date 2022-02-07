Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki internet kotasının iki katına çıktığını duyurdu - Haberler
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Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki internet kotasının iki katına çıktığını duyurdu

AA, Fatih Çakmak - Güncel
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Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki internet kotasının iki katına çıktığını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı yurtlarda internet kotasını iki katına çıkardıklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı yurtlarda internet kotasını iki katına çıkardıklarını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Çakmak - Güncel

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Mehmet Kasapoğlu, Medya, Güncel, Haber

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