Bakan Kasapoğlu: "Yurt kapasitemizi 190 binden 700 binli rakamlara çıkardık"

HATAY - Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Yeteri kadar yurtlarımız olmadığı için gençlerimiz bazı şebekelerin ağına düşüyordu. Hamdolsun yurt kapasitemizi 190 binli rakamlardan 700 binli rakamlara kavuşturduk. Bu noktada 700 bine yakın gencimizi yurtlarımızda otel konforu ile misafir ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, kültürden sanata, sağlıktan spora kadar, ülkenin dünyada çok önemli bir yere geldiğini ifade etti.

Gençlik kamplarında milli manevi değerler açısından değişik aktiviteler gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Yeni kampları ve mevcut kampların modern hale getirilmesi müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun yanında yurtlarımız vardı maalesef. Yeteri kadar yurtlarımız olmadığı için gençlerimiz bazı şebekelerin ağına düşüyordu. Hamdolsun yurt kapasitemizi 190 binli rakamlardan 700 binli rakamlara kavuşturduk. Bu noktada 700 bine yakın gencimizi yurtlarımızda otel konforu ile misafir ediyoruz. Gençlerimiz artık biz üniversiteyi gittiğimiz okulda okurken kaldığımız yurtta da ikinci bir üniversiteyi okuyoruz diyorlar. Hakikaten yurtlarımız sıcak bir yuva olarak evlerini aratmıyor. Bu noktada gururluyuz, sevinçliyiz" dedi.

"Gençlerimiz sadece Türkiye'nin umudu değil, dünyanın umudu" diyen Bakan Kasapoğlu, "O yüzden gençlerimizi her alanda desteklemenin inancı ve kararlılığı içerisinde olduğumuz için burslarla kredilerle sizleri destekliyoruz. 45 lira olan burs miktarı şu an 500 lira. On mislinden fazla. Bu devrim değil de nedir? Yüksek lisans da doktora da verdiğimiz bursları, kredileri on katından daha fazla arttırdık. Elbette Cumhurbaşkanımız bu konuda çok kararlı durdu bizde onun talimatı ile sizlere bu imkanları sağlamakta vesile olduk. Amacımız daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir gençlik ve mazlumların en anlamlı umudu olan bir ülke. 2002 yılından önce bin 500 adet spor tesisi vardı Türkiye'de. Şu an 5 bine yakın tesis var. Dünyanın en yeni, en modern tesisleri bizde" diye konuştu.

2002'deki sloganlarında "Yakın ışıkları tüm Türkiye aydınlansın" dediklerini ve o aydınlıkla bugünlere geldiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi 31 Mart'ta yeni bir viraj var önümüzde. İnşallah bu virajı el birliğiyle yine omuz omuza dönmek durumundayız. Biz yerel yönetimle merkezi yönetimin birlikte çalışmasını arzu ediyoruz. Çok önemli bir model olarak görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada büyük şehirlerimizle, ilçelerimizle teşkilatımızla el ele gönül gölüne vererek insanımızı daha müreffeh kılmak adına çalışmaya çağırıyoruz bizde var olduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaynak: İHA