Bakan Kasapoğlu, yelken yarışlarının startını verdi

30.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:38

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yelken sporunda hem potansiyeli hem de altyapısıyla güzel bir konumda olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) Büyükçekmece Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlediği TYF Türkiye Şampiyonası'nda son gün yarışlarının startını verdi.

TYF Başkanı Özlem Akdurak'ın da katıldığı starttan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, sporun sadece birkaç branştan ibaret olmadığını dile getirerek, "Pek çok branşta iddialıyız, çalışıyoruz. Her branşta sporcularımız var. Bugün de yelken sporumuzla ilgili bir faaliyete katılıyoruz. Türkiye Yelken Şampiyonası düzenleniyor iki haftadan beri. Geçen hafta ilk ayağı 560 sporcuyla yapıldı. Bu haftaki ikinci ayağında ise 180 sporcu var. Ülkemizin dört bir yanından sporcularımız katılıyor. Tam bir Türkiye manzarası var. Sporda her branşta iddiamızı gösteren bir fotoğrafı görüyoruz." diye konuştu.

Yelken sporunun pek çok yetenek ve potansiyeli içinde barındırdığını aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yelken, çok özel bir spor. Denizin, rüzgarın ve teknenin durumu, sporcunun pratikliği, karar almadaki çabukluğu, sakinliği... Bunlar önemli faktörler. Ülke olarak yelkende hem potansiyelimiz hem de altyapı açısından güzel bir konumda olduğumuzu belirtmek isterim. Ülkemiz deniz açısından çok avantajlı bir konuma sahip. Bu avantajlı konumu gerek altyapı gerekse yetiştirdiğimiz sporcularımızla çok daha güzel noktalara taşımak mümkün. Bakanlık olarak bu manada hem kulüplerimiz hem de federasyonumuzla çok güzel bir sinerji yakaladığımızı söylemek isterim."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu sürece yönelik olarak sporcularımızın özellikle kota müsabakalarında geldikleri durum bizler için çok sevindirici. Nisanda yine bir kota müsabakası var. Orada da alacağımız kotalarla inşallah 2020 Olimpiyat Oyunları'na madalya iddiasıyla gideceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin pek çok branşta iddialı olduğunu belirterek, "Ülkemiz, spor ülkesi olma yolunda çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Spor Turizmi Çalıştayı düzenledik. Spor turizmi ve yelken turizmi açısından çok güzel imkanlara sahibiz. Her açıdan nitelikli sporcularımız bizleri zaten gururlandırıyor. Bu çıtayı inşallah hep birlikte yukarılara taşıyacağız. Ben bugün yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum. Bizim yolumuz uzun. İnşallah hem olimpiyatlarda hem de uluslararası pek çok müsabakada millet olarak sporcularımızla gururlanmaya ve ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TYF Türkiye Şampiyonası'nda geçen hafta optimist, laser 4.7, laser radial ve laser standard sınıflarında yarışlar gerçekleştirildi. Bu hafta 420, 470, RS: X, RS: One, Techno 293 ile funboard-slalom rüzgar sörfü kategorileriyle devam eden şampiyona, bugünkü yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA