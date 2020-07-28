Bakan Kasapoğlu, yarın TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun davetiyle yarın gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.
28.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:35
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun davetiyle yarın gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.
Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.
Kaynak: AA