Bakan Kasapoğlu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

01.11.2019 19:31

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

ATO Congresium'daki fuarda ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının standını gezen Kasapoğlu, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Her şeyin büyük bir hızla geliştiği ve dönüştüğü bir çağda yaşandığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Rekabetin çok yoğun olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu değişim ve dönüşüm, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını gerektiriyor. O yüzden verimlilik kavramı bizler için önemli bir kavram." dedi.

Türkiye Verimlilik Vakfının Ankara'da organize ettiği Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Özellikle gençlerimizin yarınlara hazırlanması noktasında verimlilik çok önemlilik arz eden bir kavram. Bu bilinçle, bu anlayışla yarınlara hazırlanıp bugünü de verimli değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 20 milyona yakın genç nüfusa sahip olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimizin yarınlara, verimliliği esas alır bir şekilde, başta zaman olmak üzere, kaynakları verimli kullanmaları önemli bir açılım. Gençlerin, atıkların dönüşümünden teknolojik yaklaşımlara kadar gerçekleştirdikleri pek çok projeyi burada sergilediklerini görüyoruz. Kaynaklar sınırlı ama ihtiyaçlar sınırsız. Yaşanabilir bir dünya için her kaynağı, başta zaman olmak üzere, enerji olmak üzere her kaynağı tertipli, israf etmeden kullanmamız gerektiğini özellikle vurguluyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından bazı stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA