Bakan Kasapoğlu, vefat eden Türker Arslan için taziye mesajı yayınladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Türker Arslan için taziye mesajı yayınladı.