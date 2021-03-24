Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank'tan millilere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank'tan millilere destek

24.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:37
Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank'tan millilere destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı mücadeleyi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı mücadeleyi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan izledi.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşılaşıyor. Millileri bu önemli mücadelede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yalnız bırakmadı. Kasapoğlu ile Varank mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de karşılaşmayı protokol tribününden izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank'tan millilere destek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 20:38:22. #1.14#
title