Bakan Kasapoğlu ve Bakan Selçuk 4 spor dalında ter döktü

24.10.2019 13:45

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Türkiye Öğretmenler Kupası'nın tanıtım toplantısında basketbol, futsal, masa tenisi ve voleybol oynadı.

Öğretmenlerin basketbol, futsal, masa tenis ve voleybol branşlarında mücadele ettiği Türkiye Öğretmenler Kupası'nın tanıtım toplantısı Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ve sporcular katıldı. Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencileri geleceğe hazırlayan öğretmenlerle birlikte önemli bir kitleye sahip olduğunu dile getirerek, Bakanlığın gerçekleştireceği her projede onlarla olmanın kendileri için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin spordaki gelişiminin özellikle tesisleşme noktasında çok önemli bir boyuta ulaştığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin doğusuyla, batısıyla her noktasında devasa spor tesislerinde büyük bir artışın söz konusu olduğunu dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, bu ülkenin çocuklarının sadece bu toprakların değil tüm dünyanın umudu olduğunu ifade ederek, "O yüzden çocuklarımızı yarınlara tüm kötülükleri onlardan uzaklaştırarak daha güçlü bir şekilde hazırlamak zorundayız. Spor bu manada önemli bir araç. Ailede sporun olması, okulda sporla ilgili bilincin artması çok önemli bir aşama" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK: "BİZ GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, "Biz bu tür faaliyetleri sadece bir kupa olsun, yarışma olsun diye yapmıyoruz. Aslında biz gönülleri birleştirmeye çalışıyoruz. Sporun iyileştirici gücü vasıtasıyla toplumu bütünleştirmeye de çalışıyoruz. Sporun sadece sportif bir faaliyet olduğuna inanmıyorum. Spor, toplumun sağlığını koruyan bir şey. Spor, kişilik eğitiminde de önemli, kültürde de önemli" ifadelerini kullandı.

Eğitimde hırsı tercih etmediklerini, tutkuyu tercih ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Bu anlamda öğretmenlerimizin bu yarışmalarda birinci olması, ikinci olması, sonuncu olmasını güzel buluyoruz ve güzelleştirmek istiyoruz. Çocuklarımızın sizlerin yaptığı spora bakarak özenmelerini ve sizlerin coşkusunu yüreklerinde hissetmelerini istiyoruz" dedi.

Bakan Selçuk ve Bakan Kasapoğlu, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından toplantı salonunda basketbol, futsal, masa tenisi ve voleybol oynadı.

(İHA)

Kaynak: İHA