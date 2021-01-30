Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (2)
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Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (2)

30.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:45
Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (2)

Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (2)'VAN'DAN GENÇLİK HAREKETİNİ BAŞLATIYORUZ'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabah saatlerinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, partililerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (2)

'VAN'DAN GENÇLİK HAREKETİNİ BAŞLATIYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabah saatlerinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, partililerle bir araya geldi. AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun da bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, Van'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. 

Van'dan 'gençlik hareketi'ni başlattığını belirten Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte artık kravatı, gömleği bir kenara bıraktım. Bugün itibarıyla Van'dan başlamak üzere bir gençlik hareketi başlatıyorum. Van'ın değerli gençleri, sizler bu hareketin öncüsü olacaksınız. Gençlik merkezlerimizle tesislerimizle ihya ve inşa sürecimizi inşallah çok önemli bir aşamayı hep birlikte yukarılara taşıyacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.Van'ın her zaman medeniyet ve ülke için çok farklı yeri olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Van ne istiyorsa gençlik adına, spor adına bugüne kadar yaptık bundan sonra da daha fazlasını daha hızlı şekilde inşa edeceğiz. Van'da bundan sonra gençlik merkezi olmayan, spor salonu olmayan ilçemiz kalmayacak. Sizden ricam, tüm tesisler tüm Van halkının emrinde. Tüm Vanlıların buraları gece gündüz kullanmalarını istiyorum. Bu tesisler sizlerle güzel çünkü Van'ın hem gençlerinin yeteneği, potansiyeli hem sportif anlamdaki potansiyeli çok güçlü. İnşallah buradan nice şampiyonları, alanında uzman, başarılı nice gençleri yine el birliğiyle geliştireceğiz" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:  "Biz AK Parti iktidarları, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 19 yıldan beri fedakarca yoğun gayretleriyle hamdolsun ki ülkemizi sanayisiyle ekonomisiyle sağlığıyla tarımıyla eğitimiyle altyapısıyla sporuyla çok ama çok farklı bir noktaya getirdik. Dünyanın vicdanı, sesi olduk. Mazlumlar adına 'Dünya 5'ten büyük'tür diye Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler'deki o güçlü sedası, mazlumlara ferahlık verdi. İnşallah bundan sonra da birilerinin algı operasyonlarına, hilelerine, tuzaklarına rağmen bizim yürüyüşümüz güçlü bir şekilde devam edecek. Yeter ki beraberliğimizden kardeşliğimizden taviz vermeyelim. Bu milletin iyi niyetini, temiz oylarını istismar edenlere haykıracağız; yakarak, yıkarak bu milletin emeğini, alın terini, hakkını çalanlara karşı haykıracak." 

Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Gençlik Kolları'nın taleplerini dinleyerek, sorularını yanıtladı. 

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Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (2)
Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (2)
Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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