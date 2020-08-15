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Bakan Kasapoğlu: Üniversiteler açılır açılmaz yurtlar gençlere teslim edilecek

"700 binden fazla kapasiteli altyapımız var""İl Spor ve Engelli Spor Merkezleri 17 Ağustos'ta açılacak""Sporun öncüsü kadınlar""Halkın spor tesislerine ulaşımını kolaylaştıracağız""Pandemide bile İstanbul'da 25 portatif havuz açtık"Esma MURAT - Doğan GÜNDOĞDU / İSTANBUL, - Gençlik ve Spor...

Bakan Kasapoğlu: Üniversiteler açılır açılmaz yurtlar gençlere teslim edilecek
15.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:07

"700 binden fazla kapasiteli altyapımız var"

"İl Spor ve Engelli Spor Merkezleri 17 Ağustos'ta açılacak"

"Sporun öncüsü kadınlar""Halkın spor tesislerine ulaşımını kolaylaştıracağız""Pandemide bile İstanbul'da 25 portatif havuz açtık"Esma MURAT - Doğan GÜNDOĞDU/ İSTANBUL, - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 95 binden fazla vatandaşa ev sahipliği yaptığını ifade ederek, üniversiteler açılır açılmaz ise yurtların gerçek sahipleri olan gençlere devredileceğini açıkladı. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yapan Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde KYK'ların tüm millete yurt olduğunu, virüsün yayılmasını engellemede öncü rol üstlendiğini belirtti.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu DHA'ya yaptığı özel açıklamada, Kredi Yurtlar Kurumu'nun koronavirüs salgını ile mücadelede tüm millete yurt olduğunu, 95 binden fazla vatandaşa ev sahipliği yaptığını kaydetti."700 BİNDEN FAZLA KAPASİTELİ ALTYAPIMIZ VAR"Bakan Kasapoğlu yurtların gerçek sahibi öğrencilere üniversiteler açılır açılmaz teslim edileceğini belirtti. Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Yurtlarımız, yurt dışından gelen vatandaşlarımız, sağlık görevlilerimiz, askerlerimiz, Adalet Bakanlığı personellerimiz başta olmak üzere 95 binden fazla vatandaşımıza ev sahipliği yaptı. Vatandaşlarımıza yurt oldu. Sadece öğrencilerin değil gerektiğinde tüm milletin yurdu olduğunu ispat etti. Bu altyapı çok önemli bir altyapı. Başka bir ülkede böyle bir altyapı söz konusu değil. An itibarıyla 700 binden fazla kapasitesi olan bir altyapıdan bahsediyorum. İnşallah eskisinden çok daha güçlü bir şekilde, yurtların gerçek sahibi öğrencilere, üniversiteler açılır açılmaz yurtlarını, odalarını, yataklarını teslim edeceğiz. Yurtlar öğrenciler ile güzel. Bu süreci atlatalım daha dolu dolu hem yurtlarımızı hem sahalarımızı hem de tesissilerimizi değerli halkımızla buluşturalım.""İL SPOR VE ENGELLİ SPOR MERKEZLERİ 17 AĞUSTOS'TA AÇILACAK"İl Spor ve Engelli Spor Merkezlerinin 17 Ağustos'ta açılacağını bildiren Bakan Kasapoğlu "Ama biz Bakanlık olarak halı sahaların açılmasını gerçekleştirdik. 17 Ağustos itibarıyla İl Spor Merkezleri ile Engelli Spor Merkezleri yine tedbirlerle halkımızın kullanımı ve erişimine hazır olacak. Pandemiyi atlatalım, maçlarımız yine seyirci ve coşkusuyla çok daha güzel müsabakaları birlikte izleyelim" dedi."SPORUN ÖNCÜSÜ KADINLAR"Bakan Kasapoğlu, toplumun her kesimini sporla buluşturmak istediklerini, bu amaçla kadınların spor tesislerine erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapacaklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu "Kadın toplumun öncüsü, o anlamda kadınların öncü olduğu her proje çok daha başarılı olur. O yüzden kadınlarımızın tesislere erişimlerini öncelikli olarak düşünüyoruz. Kadınlarımızın toplumun öncüleri olarak ailelerine de, arkadaşlarına da öncü olacaklarını düşünüyorum. Sporun öncüsü kadınlardır, diyorum. Toplumun her kesimini tesislerle, sporla buluşturacağız. Çünkü toplumun sağlığı noktasında her alanda çok önemli bir olgu. ve bunu güçlendirmek de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizlerin en önemli görevi. Bu da bize ayrı bir heyecan veriyor" diye konuştu."HALKIN SPOR TESİSLERİNE ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ""Tesislerin erişimi bizler ve halkımız için çok önemli, çünkü sporun yayılmasını çok önemsiyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Kasapoğlu, "Genci yaşlısı, kadını erkeği, engelli engelsiz demeden herkesin bu spor imkanlarından faydalanmasını istiyoruz. O yüzden halkın erişiminin kolay olduğu tesislerle halkımıza bu imkanları en güçlü şekilde sunmayı hedefliyoruz. Görmüş olduğunuz meşhur Eyüp Stadı'nı belediyelerimizin iş birliğiyle yeniledik. Her gün 2 binden fazla vatandaşımız sabahları burada spor yapıyor. Bizler için çok önemli ve heyecan verici gelişmeler bunlar" dedi."PANDEMİDE BİLE İSTANBUL'DA 25 PORTATİF HAVUZ AÇTIK"Yüzme sporunun çok önemli olduğunu, Türkiye'nin de sahip olduğu imkanlarla bu sporun çok güçlü olması gereken bir ülke olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzme bilmeyen kalmasın, dedik. İddiamız; kadını erkeği, genci yaşlısı, yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Bu yüzme öğrenenler arasından inşallah yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını birlikte yetiştireceğiz. O yüzden bu yaz döneminde pandemiye rağmen İstanbul'umuzda havuz erişimi kolay olmayan mahallelerde 6 ilçemizde 25 adet portatif havuz açtık. Bunları fırsat buldukça ziyaret ediyorum. Yeter ki vatandaşımız spora erişmek istesin, biz tüm imkanlarımızla, belediye iş birliklerimizle buna erişebilir hale getireceğiz. 7 gün 24 saat halkımızın istifadesinde olan tesisler çok verimli bir şekilde halkımıza hizmet verecek."

Kaynak: DHA

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