Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'undan Anadolu Efes'e fotoğraflı tebrik

Son dakika gündem haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four'a kalan Anadolu Efes'i soyunma odasına inerek tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four'a kalan Anadolu Efes'i soyunma odasına inerek tebrik etti.

Anadolu Efes'i soyunma odasında ziyaret ederek tebrik eden Bakan Kasapoğlu, takım ile çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşarak, "Anadolu Efes Final Four'da. Turkish Airlines EuroLeague Play-Off son maçında rakibi Real Madrid'i 88-83 yenerek adını Final Four'a yazdıran temsilcimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı