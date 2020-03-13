Bakan Kasapoğlu: "Uluslararası gençlik kamplarımızı ertelemiş bulunmaktayız"
Toplantının yapıldığı salon Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkında açıklamada bulundu.
13.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:31
Toplantının yapıldığı salon
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkında açıklamada bulundu. (1)
Bakan Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Bakan Kasapoğlu: "Uluslararası gençlik kamplarımızı ertelemiş bulunmaktayız"