SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız
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SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırızANKARA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazır olduklarını söyledi.

SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız

ANKARA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazır olduklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Stadı'nın her açıdan yenilendiğini belirterek, 'İnanıyorum ki 29 Mayıs'ta keyifli, rekabet dolu bir final gerçekleşecek. Futbolu seyirciyle buluşturma noktasında da güzel bir gün olmasını ümit ediyoruz' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Mayıs'ta UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Yenileme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, İsviçre'nin Nyon Kentindeki UEFA genel merkezinden İstanbul'a getirilen UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nın yanında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU SEYİRCİYLE BULUŞTURMA NOKTASINDA DA GÜZEL BİR FİNAL OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Bakan Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne her açıdan hazır olduklarını belirterek, 'Stadımızı Türkiye Futbol Federasyonumuz zemini, tribünleri, teknik altyapısı, ışıklandırması, localarıyla her açıdan yeniledi. Bu anlamda da dünyanın en önemli finallerinden bir tanesine ev sahibi olarak hazır duruma geldik. İnanıyorum ki, 29 Mayıs'ta keyifli, rekabet dolu bir maç gerçekleşecek. Kupamızda dünyanın en güzel şehri İstanbul'umuzda. İnşallah futbolu seyirciyle buluşturma noktasında da güzel bir final olmasını ümit ediyoruz' dedi.

"UEFA VERİLERİNE GÖRE EN MODERN VE KALİTELİ STATLARA DA SAHİBİZ"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında halkın hizmetine sunulan modern ve kaliteli tesisler inşa edildiğini ifade ederek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her alanda olduğu gibi spor altyapısında da ciddi bir devrim gerçekleştirildi. Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla, kortlarıyla her branşa hitap edecek tesis altyapımız var. Bunlardan bir tanesi de statlarımız. UEFA verilerine göre en yeni statlara sahip olan ülkeyiz. Aynı zamanda en modern ve kaliteli statlara da sahibiz. Her geçen gün bu envanteri güçlendiriyoruz. Yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda inanıyorum ki en güzel şekilde, sıcaklığımız, samimiyetimizle finale ev sahipliği yapacağız' diye konuştu.

"SPOR TURİZMİ AÇISINDAN TÜM BRANŞLARDA CİDDİ BİR ALTYAPIMIZ VAR"

Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için gerek bakanlık olarak gerekse de diğer bakanlıklarla ciddi bir işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi;

'Spor turizmi açısından gerek İstanbul'umuz gerekse de ülkemizin dört bir yanında tüm branşlarda ciddi bir altyapımız var. Biz de bunu spor turizmi çalışmalarımızla gerek bakanlık olarak gerekse de diğer bakanlıklarımızla birlikte daha yukarılara taşıma gayretindeyiz. Çalışmalarımızı ciddi bir işbirliği ile sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu güzel bir şekilde gerçekleştirdik. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nı Konya'da düzenleyeceğiz. Bursa'nın İznik İlçesi'nde 4. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Hem ev sahipliği yaparak, hem de sporcularıyla, takımlarıyla en güzel şekilde, rekabet gücü yüksek bir spor ülkesi olarak yarınlara yürüyüşümüz devam edecek. Pek çok branşta sporcularımızın güzel haberlerini alıyor ve halkımızla bu sevinci yaşıyoruz. İnanıyorum ki olimpiyatlarda da tarihin en güçlü, en başarılı bir dönemini gerçekleştireceğiz.?

SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız
SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız
SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız
SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız
SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız
SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız
SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız
SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız
SPOR akan Kasapoğlu: UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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