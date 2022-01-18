Bakan Kasapoğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu heyetini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, olağan ve mali genel kurul sonrası güven tazeleyen yönetimin, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Bakan Kasapoğlu'na Türk okçuluğunun son yıllardaki gelişimi ile ilgili bilgi verildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Başkanımız Abdullah Topaloğlu'nun yanı sıra ziyarette yönetim kurulu üyelerimiz Metin Gazoz, Elif Özdemir, Fuat Yıldırım, Fatih Kalender ve Elif Çahlıyan da hazır bulundu. Sayın Bakanımız, federasyonumuza olan desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek, başarılar diledi. Sıcak bir ortamda geçen kabulü için kendisine saygılarımızı sunuyoruz."