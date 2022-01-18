Bakan Kasapoğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu heyetini kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu heyetini kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu heyetini kabul etti
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, olağan ve mali genel kurul sonrası güven tazeleyen yönetimin, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Bakan Kasapoğlu'na Türk okçuluğunun son yıllardaki gelişimi ile ilgili bilgi verildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Başkanımız Abdullah Topaloğlu'nun yanı sıra ziyarette yönetim kurulu üyelerimiz Metin Gazoz, Elif Özdemir, Fuat Yıldırım, Fatih Kalender ve Elif Çahlıyan da hazır bulundu. Sayın Bakanımız, federasyonumuza olan desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek, başarılar diledi. Sıcak bir ortamda geçen kabulü için kendisine saygılarımızı sunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Bosna-Hersek'teki tarafların 'katkısını aradığı ülke' olarak, saygın konumunu krizin aşılması için devrede tutmaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Bosna-Hersek'teki tarafların 'katkısını aradığı ülke' olarak, saygın konumunu krizin aşılması için devrede tutmaya...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
AA / Fatih Gazioğlu - Son Dakika Haberleri

Abdullah Topaloğlu, Mehmet Kasapoğlu, Okçuluk, Türkiye, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title