- Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'nin tesisleşmesi dünya tesisleşme literatüründe bir devrimdir"

TUNCELİ - Tunceli'de konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son 17 yılda tesisleşme anlamında dünya tesisleşme literatüründe bir devrim gerçekleştirdiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın çok sayıda yöneticisiyle birlikte Tunceli'ye ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaretini Tunceli Valiliği'ne gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu ve beraberindekileri Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile protokol üyeleri karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Kasapoğlu daha sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'den kentle ilgili brifing aldı.

Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm kaynaklarımızı Tuncelili gençlerimize, çocuklarımıza, insanlarımıza yönelik seferber ediyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler var. Bundan sonra gerçekleştirmeyi düşündüğümüz plan ve projeler var. Her şey Tuncelimizin geleceği için. Ülkemizin birlik ve beraberliği için yapacağımız bu tesislerin hem verimli kullanılması noktasında hem de gençlerimizin ihtiyaç duyduğu yeni tesislerin de Tuncelimize kazandırılmasıyla alakalı çalışmalarda bulunacağız. Tüm kadro buradayız" dedi.

"Türkiye'nin tesisleşmesi dünya tesisleşme literatüründe bir devrimdir"

Spor kültürünün önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin pek çok yerine, ilçelerine, beldelerine hatta köylerine kadar ciddi sportif tesisler kazandırdık. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yılda Türkiye'nin tesisleşmesi dünya tesisleşme literatüründe bir devrimdir. En güzel tesisler ülkemizde, en yeni tesisler ülkemizde. Bize de bu tesisleri insanlarımızla, gençlerimizle doldurmak. İnsanları buraya kanalize etmek kalıyor. İnşallah bunu da el birliğiyle valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız işbirliğiyle gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ise, Bakan Kasapoğlu ile heyetini kentte görmekten son derece mutlu olduklarını ifade ederek, "Allah razı olsun. Tunceli'ye yapmış oldukları ciddi yatırımlar, destekler var. Tunceli Halkı olarak kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Türküye eşlik etti

Valilik ziyaretinin ardından gençlik merkezine geçen Bakan Kasapoğlu, satranç oynayan çocuklarla ilgilendi. Müzik grubu tarafından seslendirilen "Dersim dört dağ içinde" türküsüne de eşlik eden Kasapoğlu daha sonra Millet Bahçesi'ne giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Su sporları gösterisini izledikten sonra gazetecilerin kenti nasıl bulduğu sorusu üzerine Kasapoğlu, "Bu manzara gerçekten yaşanması gereken bir manzara. Tüm halkımızı Tunceli'ye bu manzaraya bizzat yerinde şahit olmaya davet ediyorum. Emeği geçenlere tebrik ediyorum. Gerçekten su ve sporun bir araya gelebileceği çok güzel bir ortam var. İnşallah bu ortamların ülkemizin başka bölgelerinde de olması için takipçisi ve destekçisi olacağız"diyerek açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.