Bakan Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlerle fotoğraf çektirmesi Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasının yapıldığı salon Şampiyonaya katılanlar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun görüntüsü Bakan Kasapoğlu'nun konuşması Bakan Kasapoğlu'nun...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlerle fotoğraf çektirmesi
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasının yapıldığı salon
Şampiyonaya katılanlar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun görüntüsü
Bakan Kasapoğlu'nun konuşması
Bakan Kasapoğlu'nun satranç oynayanların yanına gelmesi ve beraber satrançta hamle yapmaları
Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı.