Bakan Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı
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Bakan Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlerle fotoğraf çektirmesi Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasının yapıldığı salon Şampiyonaya katılanlar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun görüntüsü Bakan Kasapoğlu'nun konuşması Bakan Kasapoğlu'nun...

19.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:13
Bakan Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlerle fotoğraf çektirmesi

Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasının yapıldığı salon

Şampiyonaya katılanlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun görüntüsü

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun satranç oynayanların yanına gelmesi ve beraber satrançta hamle yapmaları

Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı
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