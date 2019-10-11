Bakan kasapoğlu: türkiye, dijital oyun sektöründe ilerlemeye devam edecek

11.10.2019 13:26

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bilinçli ve stratejik düzeyde doğru adımlar atılması halinde Türkiye'nin, dijital oyun sektöründe global bir marka olma yönünde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurguladı. Bakan Kasapoğlu, her konuda olduğu gibi e-spor'un da avantajları ve dezavantajları olduğuna dikkat çekerken, "Bizler, bütün aktivitelerde olduğu gibi, bu konuda da stratejik adımlar atmak ve olası tehlikelere karşı gençlerimizi korumak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen 'e-spor Zirvesi 2019'da yaptığı konuşmada, bu çağın, teknolojinin, ülkeler arasındaki global rekabette öncelikli parametreyi teşkil ettiği bir dönem olduğunu belirtti. Yazılım, robotik kodlama, yapay zeka ve dijital icatlar ile girişimlerin, bugünün dünyasını şekillendiren etkenler olarak öne çıktığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, endüstri 4.0'ın bile artık geride kaldığını, gündemin yavaş yavaş endüstri 5.0'a doğru hızla ilerlediğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kaynak: DHA