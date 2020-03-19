Bakan Kasapoğlu: "Türk sporunun irtifa kaybetmemesi adına neler planlıyorlar onları konuşacağız" - Bakan Kasapoğlu: "Türk sporunun irtifa kaybetmemesi adına neler planlıyorlar onları konuşacağız" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Diğer federasyonlarımızla da önümüzdeki günlerde görüşeceğiz" Futbol, basketbol,voleybol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği...

- Bakan Kasapoğlu: "Türk sporunun irtifa kaybetmemesi adına neler planlıyorlar onları konuşacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Diğer federasyonlarımızla da önümüzdeki günlerde görüşeceğiz"

ANKARA - Futbol, basketbol,voleybol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği Başkanı'nın katılacağı toplantı öncesinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk sporunun irtifa kaybetmemesi adına neler planlıyorlar onları konuşacağız" dedi. Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki soruya ise net bir cevap vermedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Binası'nda bir araya gelerek korona virüs salgınına yönelik süreci değerlendirecek. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, liglerin ertelenmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna ise net bir yanıt vermedi.

"İnanıyorumki verimli bir toplantı olacak"

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında çok kapsamlı, detaylı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, "Türkiye tüm kurumlarıyla, sivil toplumuyla bu süreci çok güzel bir şekilde yönetiyor. Elbette cumhurbaşkanımızın dünkü ifadelerinde olduğu gibi bu süreci daha da güçlenerek atlatmak bizler için daha önemli bir hedef. Bu çerçevede spor da aynı şekilde. Sporda her şeyi Türk sporunun yarınlarda çok daha güçlü olması adına bir irtifa kaybına uğramaksızın gerçekleştirme hedefimiz var. Bu manada federasyonlar bakanlığımız için, spor camiası için önemli bir paydaş. Bugün onlarla görüşüp onları dinleyeceğiz. Onların da bu süreçte çok ama çok çalışmaları gerektiğine hep birlikte inanıyoruz. O yüzden onlar bu süreçte Türk sporunun irtifa kaybetmemesi adına neler planlıyorlar, ne tür çalışmaları var, onları konuşacağız. İnanıyorum ki verimli bir toplantı olacak" diye konuştu.

"Diğer federasyonlarımızla da önümüzdeki günlerde görüşeceğiz"

Liglerin ertelenmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna net bir yanıt vermeyen Bakan Kasapoğlu, "İfade ettiğim gibi, amacımız Türk sporunun bugünü ve yarınlarını sorumluluk sahibi olarak federasyonların da çok ciddi bir şekilde planlaması adına bugün toplantı kararı aldık. Diğer federasyonlarımızla da önümüzdeki günlerde görüşeceğiz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak: İHA