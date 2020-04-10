Bakan Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir mesaj paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bütün şehit polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizi ve bütün insanlarımızı korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA