Bakan Kasapoğlu: "Tüm dünyaya meydan okuyacak alt yapımız var"

Gençlik ev Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "19 yılda her alanda olduğu gibi sporda da müthiş bir devrim gerçekleştirdik. Dev tesis altyapımız, ülke sathına güçlü bir şekilde yayıldı. Rekabet gücü yüksek bir tesisleşmemiz var, her branşta tüm dünyaya meydan okuyacak alt yapımız var " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Temsilci Genç buluşması TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsunda yaktığı bağımsızlık meşalesi, hala ilk günkü gibi parlıyor ve yarınlarımıza ışık tutuyor, aydınlatıyor. Bu vesileyle, tüm kahramanlarımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, rahmet hürmet ve minnetle yad ediyorum. Bugün gençlerin bayramı" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GENÇLERİ DE SIRADAN BİR GENÇLİK DEĞİLDİR"

Türk gençliğinin sıradan gençler olmadığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Türkiye; dünya ülkeleri içinde sıradan bir ülke olmadığı gibi, Türkiye'nin gençleri de sıradan bir gençlik değildir. Türkiye'nin gençleri; değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye ve hukuk düzenine güçlü bir şekilde bağlı olan gençler. Türkiye'nin gençleri; dünyaya hak ve adalet ve vicdan penceresinden bakan gençleri. Sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlığın yükünü omuzlayacak derecede sorumluluk sahibi gençleri. O yüzdendir ki; bu gençlik Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin Mescid-i Aksa'nın, yanındadır. ve bu kutlu gençlik Filistin'de bebeklere, çocuklara, kadınlara, "insana" karşı tavır gösteren zalimlerin de tam karşısındadır. Cumhurbaşkanım; küresel zulüm ve sömürü sistemine karşı asil duruşunuz en büyük ilham kaynağımızdır. Onlara en güzel tavrı en güzel şekilde vereceğine inanıyoruz. Tüm gençlerimizle bu kutlu yolunuzda yanınızdayız ve bütün varlığımızla ilelebet yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"19 yılda her alanda olduğu gibi sporda da müthiş bir devrim gerçekleştirdik"

Son 19 yılda spor alanında önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve hukuk düzenimizi hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Bugün sporun bayramı, gençlerin bayramı. Sayın Cumhurbaşkanım; öncülüğünüzde 19 yılda her alanda olduğu gibi sporda da müthiş bir devrim gerçekleştirdik. Dev tesis altyapımız, ülke sathına güçlü bir şekilde yayıldı. Rekabet gücü yüksek bir tesisleşmemiz var, her branşta tüm dünyaya meydan okuyacak alt yapımız var. Yetenekleri keşfetmeyi şansa bırakmıyor eğitim - spor entegrasyonunu her geçen gün yukarıya taşıyor, her branşta yetenekli sporcularımızın önünü açıyor, bizzat destekliyoruz .TRT Spor 2; sadece birkaç branşın değil, diğer sporların tanıtımı, teşviki ve farkındalık için önemli bir katkı sağlayacak. Bu çalışma spor geleceğimiz için bir milat olacaktır. Türkiye'nin bir spor ülkesi olması idealine doğru yürüyüşünü daha sağlam ve anlamlı temellere oturtacak "TRT Spor 2" ye yayın hayatında başarılar diliyorum. Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan test yayınlarına TRT Spor 2 adıyla başlayan kanal, yenilenen içerik ve ekran görselleri ile yayın hayatına TRT Spor Yıldız olarak başladı. TRT çatısı altındaki ikinci spor kanalı olan TRT Spor Yıldız futbol dışındaki diğer spor dallarının yayınlanmasına olanak sağlayacak. TRT Spor Yıldız, Türkiye'nin uzun vadeli spor stratejisinin önemli bir parçası olacak TRT'nin yeni spor kanalı, yüksek görüntü kalitesinde yılda 2 bin saatten fazla canlı yayın ve yaklaşık 1000 spor etkinliğini ekranlara getirmeyi planlıyor. TRT bu yeni spor kanalıyla, Türk sporunun profilini ve statüsünü yükselterek Türk sporcularını daha görünür ve erişilebilir hale getirecek çalışmalara imza atacak. TRT Spor Yıldız; ulusal ve uluslararası yayınların yanı sıra, 60'ı aşkın federasyonun ve amatör spor federasyonlarının faaliyetlerini, yerli ve milli spor kültürümüzü ve engelli sporcuların gurur veren mücadelelerini ekranlara taşıyacak. Ayrıca geçen sene pandemi nedeniyle yapılamayan dünyanın en önemli spor organizasyonu Tokyo 2020 Olimpiyatları da TRT Spor Yıldız'da ekranlara gelecek.

TRT'nin Duayen Spikeri Orhan Ayhan sunumuyla gerçekleşen programa, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençler de katıldı.

(Hülya Keklik - Derya Yetim/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı