Bakan Kasapoğlu: "Tüm branşlardaki kulüplerimize başarılar dilerim" Kocaeli'de katıldığı açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bütün liglerde mücadele edecek olan tüm branşlardaki kulüplerimize başarılar dilerim" dedi.

Kocaeli'de katıldığı açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bütün liglerde mücadele edecek olan tüm branşlardaki kulüplerimize başarılar dilerim" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşa edilen Abdullah Tayyip Kolçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törene Bakan Kasapoğlu'nun yanı sora, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ak Parti Kocaeli milletvekilleri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kentte spora yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

"Gençlerimiz için yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Daha sonra konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bu ülkenin en büyük umudu gençlerimiz için yatırımlarımıza devam ediyoruz ve yarınlara çok daha güçlü ve donanımlı hazırlanmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı ifade etmek istiyoruz. Biz gençlerimizi lafla değil, özümüzle, icatlarımızla seven onlara değer veren ve onlar için üreten bir hareketin mensuplarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız her icraatıyla, misyonu ve perspektifi ile gençlerimizi her alanda destekleyen, onlar için her çabayı ortaya koyan bir lider. Biz de Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde gençlerimiz için her türlü çabayı ortaya koymak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm kurumlarla, sivil toplum örgütleri ile iş birliğini çok önemsiyoruz" dedi.

'Kocaeli'de 5 bin yatak kapasiteli yurt yatırımları planladık'

Kocaeli'de yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Kasapoğlu, "Günbegün gerçekleşen yatırımlar sessiz bir devrimin gerçekleştiğini ortaya koyuyor. 2002 yılında Kocaeli'deki yurtlarda 600 yatak kapasitesi vardı. 2002 Türkiye'sinden bahsediyorum. Bugün itibari ile 15 bine ulaştı. Bunun inşallah artı 5 bin kapasitelisini daha planladık. Bir takım inşaatlar başladı. Bunları en kısa sürede Kocaeli halkımızla buluşturacağız. Bu ve buna benzer birçok imkanı, yatırımı vatandaşımızla buluşturmak bizler için görev. Ama biz bu görevi ifa etmekten, gerçekleştirmekten onur duyuyoruz" diye konuştu.

"Kadının öncü olduğu bir spor politikamız var"

Kadına yönelik spor yatırımlarına önem verdiklerini ifade eden Kasapoğlu, "Kadının öncü olduğu bir spor politikamız var. Çünkü inanıyoruz ki toplumun öncüsü kadınlarımız, evde, toplumda sporu teşvik eden, spora öncelik eden anlayışları ile bizim bu anlayışımıza önemli bir değer katacaklar ve bu çerçeveyi onlarla beraber daha da güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bütün liglerde mücadele edecek olan tüm branşlardaki kulüplerimize başarılar dilerim"

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından kurdele kesimi ile merkezin açılışı yapıldı. Daha sonra tesiste incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, futbol sahasında gençlerle bir araya gelip kaleye şut çekti. Burada basın mensuplarının "Kocaelispor'un şampiyonluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz" ve "Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması ile ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz sorusunu yanıtlayan Kasapoğlu, "Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Burada çok güzel bir stadımız var. O stat da nice keyifli oyunlarla, dostça olan müsabakalarla kullanılacaktır. Tüm takımlar, spor dostluk, kardeşlik için var. Önemli birleştirici bir unsur. Bütün liglerde mücadele edecek olan tüm branşlardaki kulüplerimize başarılar dilerim" açıklamalarına yer verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA