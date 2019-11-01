Bakan Kasapoğlu, TSSF heyetini kabul etti

01.11.2019 11:52

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplumun her kesiminin spor yapmasını desteklediklerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcuları kabul etti.

Kabulde konuşan Kasapoğlu, sualtı federasyonu sporcularının elde ettiği başarılara dikkati çekerek, "Gerek başarılarımızla, gerek spor tesislerimizin kullanılırlığı ile spor toplumu olma yönünde güçlü bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sualtı Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu. Büyüklerde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü var. Bunlar geçmişe göre büyük başarılar. Bu süreçte emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu istikrarlı başarıların yakın takipçisi olacağız. Her türlü imkan sizler için. Yeter ki siz isteyin, gayret edin."

Son zamanlarda pek çok branşta güzel sonuçlar elde edildiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Bunlar bizim mutluluk kaynağımız. Sporcularımızın asker selamı, sevgi ve saygısı güzel. Mehmetçiğimize güç veriyor ve heyecan katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyatları

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor ülkesi olmanın topyekun bir seferberlik gerektirdiğini vurguladı.

Herkesten spor yapmalarını isteyen Kasapoğlu, "Kadın erkek, genç yaşlı, her yaş grubu için çok güzel hedeflerimiz var. Bu hedeflere adım adım yaklaşıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları bizler için güzel bir hedef." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki modern tesislere de dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu anlamda çok gururluyuz. Yurtdışında katıldığınız uluslararası müsabakalarda ülkemizdeki gibi yeni tesisleri göremezsiniz. Yeter ki spor yapalım. Spor yapan toplumların sağlık harcamaları da az oluyor. Ruhsal ve fiziksel sağlığa katkı sağlıyor. Sporcu kişiler hoşgörülü ve barışçıl oluyor. İletişimleri kuvvetli oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA