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Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü'nü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor'u tebrik etti
29.07.2020 23:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 05:22

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü'nü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 Sezonu 58'inci Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü'nü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum."


Kaynak: DHA

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