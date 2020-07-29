Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor'u tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü'nü tebrik etti.
29.07.2020 23:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 05:22
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü'nü tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 Sezonu 58'inci Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü'nü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum."
Kaynak: DHA