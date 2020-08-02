Bakan Kasapoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın her iki yarışından da üçüncü olan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Bahattin Sofuoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti
02.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:31

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın her iki yarışından da üçüncü olan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Bahattin Sofuoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Sporculardan yarışlar hakkında bilgi alan Kasapoğlu, iki sporcunun da başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarı dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, milli motosikletçiler için bir de tebrik mesajı yayımladı. Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1-2 Ağustos tarihlerinde yapılan Dünya Superbike Şampiyonası'nın her iki yarışından da üçüncü olan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda birinci olan Bahattin Sofuoğlu'nu kutluyorum. İki sporcumuzdan da art arda gelen sevindirici haberler bizleri gururlandırdı. Bu etaplarda sağlanan başarıları daha büyük başarıların habercisi olarak kabul ediyoruz. İki sporcumuza da önümüzdeki yarışlarda başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarılarında başta aileleri olmak üzere emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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