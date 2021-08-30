Bakan Kasapoğlu, Tokyo'da altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün babasını telefonla arayarak tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, Tokyo'da altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün babasını telefonla arayarak tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Tokyo'da altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün babasını telefonla arayarak tebrik etti
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün babası Mehmet Ali Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün babası Mehmet Ali Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Milli paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün Tokyo 2020'de Güney Koreli Young-Kun Kim ile oynadığı final maçını, annesi İlkbal Öztürk, babası Mehmet Ali Öztürk, kardeşleri Alper Öztürk, Yunus Öztürk, Ela Nur Öztürk ve paralimpik masa tenisinden takım arkadaşı Süleyman Vural, Haydar Çataloğlu ile beraber çalıştırdıkları paralimpik masa tenisi öğrencileri hep birlikte izledi.

Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo'da finalin oynandığı salonda Abdullah Öztürk'ü tebrik ettikten hemen sonra milli sporcunun babası Mehmet Ali Öztürk'ü telefonla arayarak "Allah sizden razı olsun sizi tebrik ediyorum, bizi gururlandırdınız, hepimiz tebrik ediyoruz, selam ediyoruz. Tüm gençlere selam olsun, yeni şampiyonlar da oradan yetişiyor, Allah onların da yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Öztürk de telefonda Kasapoğlu'na "Asıl biz sizleri tebrik ediyoruz sayın bakanım sizin emeğinizle olan işlerdir bu altın madalya bakanım, sizlerin sayesinde olan madalyalardır. Bizlerde buradan bütün öğrencilerle selam ediyoruz, sizlere yuvanızdan, evinizden, spor salonunuzdan selam olsun." dedi.

Paralimpik masa tenisi öğrencileri konuşmaları alkışlarken, duygusal anlar da yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
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Bakan Kasapoğlu, Tokyo'da altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün babasını telefonla arayarak tebrik etti - Haberler Spor
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