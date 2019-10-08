Bakan Kasapoğlu Tokyo 2020 vizesi alan Ferhat Arıcan'ı tebrik etti

08.10.2019 10:41

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda genel tasnifte elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Ferhat Arıcan'ı tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu'nun, Olimpiyat vizesi alan Ferhat Arıcan için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:



"Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Son dönemde elde ettiği derecelerle bizleri gururlandıran Ferhat Arıcan, şampiyonada genel tasnifte 81.032 puan alarak Tokyo 2020 vizesi almayı başardı. Son düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan Milli sporcumuzun bu yıl ki istikrarlı performansı Tokyo 2020 öncesinde bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Sporcumuzun elde ettiği bu değerli başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada bu hafta sonu paralel aleti finalinde mücadele edecek Ahmet Önder ile halka aletinde finalinde ter dökecek İbrahim Çolak'a başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA