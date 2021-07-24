Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020'de finale yükselen milli cimnastikçileri tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020'de finale yükselen milli cimnastikçileri tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020'de finale yükselen milli cimnastikçileri tebrik etti
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7 disiplinde finale yükselen milli cimnastikçiler Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 7 disiplinde finale yükselen milli cimnastikçiler Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Twitter hesabında sporcuların fotoğraflarına yer veren Kasapoğlu, "Ferhat, İbrahim, Adem, Ahmet... Bu fotoğraftaki gençlerimiz, Tokyo 2020'de cimnastik branşında 7 final hakkı elde etti. Siz hep ilkleri başardınız, yine başaracaksınız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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