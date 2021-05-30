Bakan Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi finalinin şifresiz yayımlanacağını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının şifresiz yayımlanacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının şifresiz yayımlanacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Basketbol severlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes'in final maçı beIN Sports Haber'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar AnadoluEfes." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur