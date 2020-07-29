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Bakan Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu ile yapacağı toplantıya katılmak için Riva'ya giriş yaptı.

Bakan Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
29.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:32

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu ile yapacağı toplantıya katılmak için Riva'ya giriş yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. TFF yönetiminin özel daveti ile toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Bakan Kasapoğlu'nu, tesis girişinde TFF Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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