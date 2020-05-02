Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü

Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü
02.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:16

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunun geleceği için altyapının önemine vurgu yaparak, "Bundan sonra maliyetleri nasıl düşürürüz, harcamaları nasıl azaltırız ve nasıl altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştiririz anlayışını egemen kılmamız lazım." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunun geleceği için altyapının önemine vurgu yaparak, "Bundan sonra maliyetleri nasıl düşürürüz, harcamaları nasıl azaltırız ve nasıl altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştiririz anlayışını egemen kılmamız lazım." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekiplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilediğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu süreci en iyi yöneten ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Birlik ve beraberlik ruhuyla bu sürecin en az kayıpla atlatılacağına inandığını aktaran Bakan Kasapoğlu, salgından dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere ise şifa diledi.

Bu süreçte ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının iptal veya tehir edildiğini belirten Kasapoğlu, daha önce de Süper Lig kulüpleriyle de bir araya geldiklerini de anımsatarak, "Bu süreç tüm dünyayı, sektörleri etkilediği gibi sporu da çok etkiledi. Bugün de 1, 2, 3. lig ile amatör kulüp temsilcilerimizle birlikteyiz. Biz bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi bizler için çok ama çok değerli ve önemli. O yüzden tüm kulüpler Süper Lig, 1, 2 ve 3. ligler, amatör olsun her birinin sorunu derdi bizler için çok önemli. Bu dertlere birlikte yaklaşmak, çözüm önerileri getirmek, bu süreci yönetmek açısından anlamlı. Bu toplantının bu çerçevede önemli olduğunu belirtiyor ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spor tarihinin en kapsamlı çalıştayını yaptıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, sorunları ortak akılla çözmek istediklerini dile getirerek, "İdari, mali, sportif anlamda kaynaklarımızı, imkanlarımızı nasıl daha etkili, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanacağız, bunlara odaklanacağız. Sadece kısa vadeli yaklaşımla değil, köklü çözüm anlayışıyla yaklaşımlar geliştireceğiz." diye konuştu.

Türk sporu açısından bu sürecin bir fırsata dönmesi gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Yarınların Türk sporu için önemli bir mücadeleyi ortaya koyacağımıza ve bunu hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yarınlara daha güçlü hazırlanmamız için önemli bir imkan olduğunu ifade etmek istiyorum. Sorunları net bir şekilde teşhis edeceğiz. Uzun vadeli anlayışlarla yaklaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakmalıyız"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bu süreci iyi analiz ederek sporda artık dışa bağımlılığın olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Üretimin önceliğini anlatan ve bakanlık olarak da stratejilerinin her zaman bu yönde olduğunu söyleyen Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayağımızı yorganımıza göre uzatma ve tabiri caizse bundan sonra genel bir bakış açısıyla, kolektif bir anlayışla, sadece kendimizi, kulübümüzü değil, tüm camiayı önceleyen yaklaşımlarla hareket etmeliyiz. Bu süreci ve sonrasını iyi analiz etme zorunluluğumuz var. Futbolun ve diğer tüm branşların dışa bağımlılık, üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakması gerektiğini her daim ifade ediyoruz. Bu çerçevede hakikaten ülkemizin son 18 yılda tesisleri, tüm imkanlarıyla dünyaya meydan okuyacak altyapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bunu sağlıkta bu süreç yaşadığımız gibi... Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna, sporu ve sporcuyu önemseyen anlayışına müteşekkiriz. Bundan sonraki süreçte milli teknoloji, milli ekonomi, milli sanayi diyorsak, sporda da millileşme bizler için önemli bir iddiadır. Ekonomisi, sanayisi, turizmiyle her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşümüzü, iddiamızı her alanda ortaya koyacağız."

Bakan Kasapoğlu, 2019'da sporda önemli başarıların elde edildiğine işaret ederek, "Her branşta sporcularımızın başarılarıyla gurur duyduk. Bundan sonraki organizasyonlarda da çok güçlü bir şekilde yarınlara yürüyeceğiz. Sporcularımız ve gençlerimizle gurur duymaya devam edeceğiz. Bu bizler için çok önemli bir imkandır. Bu süreçleri yine ortak akılla ve kararlıkla uygulayarak inşallah yarınlara yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

Futbolda altyapıya yönelinmesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl daha fazla transfer yaparım, nasıl yabancı oyunculardan alınan vergiler düşer de daha çok yabancı transfer yaparım mantalitesindeki anlayışlar yerine, bundan sonra maliyetleri nasıl düşürürüz, harcamaları nasıl azaltırız ve nasıl altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştiririz anlayışını egemen kılmamız lazım. 'İki amatör branşın bütçesini bir oyuncuya veririm.' anlayışının yerine, 'Amatöre, altyapıya nasıl daha çok harcama yaparım.' anlayışını hep birlikte ortaya koymalıyız. Aklın yolu bir; ortak akıl, istişare çok önemli. Bugün bunun için bir aradayız. Bundan sonra yine bir arada olmaya devam edeceğiz. Hem bu süreçte hem de öncesinde sizlerin birlik tablosu ve bu anlamdaki dik duruşunuz, bu mücadeleye olan kararlı ve anlamlı katkılarınız için müteşekkirim."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haberler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Haberler
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haberler
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Yargıtay, polise 'Seni sürdüreceğim' demenin tehdit olmadığına hükmetti
Yargıtay, polise "Seni sürdüreceğim'' demenin tehdit olmadığına hükmetti
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
Trump'ın 'Gördüm' dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray 'Varsayım' dedi
Trump'ın "Gördüm" dediği korona istihbaratı için Beyaz Saray "Varsayım" dedi
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Yener Ebru Gündeş Burak Özçivit
Spor Neymar Falcao Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Ramazan Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerin kulüp başkanlarıyla görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 16:28:46. #1.14#
title