Bakan Kasapoğlu, Tekvando Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti
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Bakan Kasapoğlu, Tekvando Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Tekvando Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan Tekvando Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan Tekvando Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile Alanya Stadı'nda oynadığı hazırlık maçının ardından Belek'te bir otelde kamp çalışmalarını sürdüren Tekvando Kadın Milli Takımı'na ziyarette bulunarak sporcularla bir araya geldi.

Milli tekvandocularla yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kasapoğlu, olimpiyat sürecinde sporcuları kamp yaptıkları yerlerde sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Sizleri dinamik, heyecanlı ve inançlı gördüm. Moralinizin güçlü olmasının bizleri memnun ettiğini ifade etmek istiyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

"Bütün imkanlarımızla sizlerin yanınızdayız." diyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlara giden yolda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz, her türlü katkıyı vereceğiz. Tokyo'da milletimizi gururlandıracağınıza yürekten inanıyorum. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda tüm branşlarda olduğu gibi tekvandodan da çok umutluyuz. Ülke olarak en başarılı olimpiyatlara adayız. Bunu birlikte başaracağız."

Milli sporcular da Bakan Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, Tekvando Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tekvando Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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