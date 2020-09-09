Bakan Kasapoğlu, Teknofest'e katılacak gençlerle bir araya geldi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST 2020 yarışlarına katılacak olan Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST 2020 yarışlarına katılacak olan Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarışacak olan Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı ile bir araya geldi. Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede, gençlik liderliğini Talha Dağ'ın yaptığı Atakum Gençlik Merkezi üyeleri, geliştirdikleri Tanyeli Roket Takımı alçak irtifa (1500 metre) kategorisinde Kirkor 2 Roketi hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi. Tanyeli Roket Takımı üyeleri, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen montaj fırlatma ve kurtarma tanımlı görev hedeflerini başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve roketi başarılı bir şekilde kurtardıklarını ifade etti.

"HAYALLERİNİZİ HİÇBİR ZAMAN BIRAKMAYIN"Tanyeli Roket Takımı üyeleri ile tek tek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, gençleri kutladı. Bakan Kasapoğlu, gençlerin yaptıkları bu çalışmaları her zaman destekleyeceklerini belirterek, "Hayallerinizi hiçbir zaman bırakmayın. Hayallerinizin peşinden koşun. Çalışmalarınızda başarısızlık yaşasanız da her zaman bildiğiniz yoldan ilerlemeye devam edin" dedi. Bakan Kasapoğlu, gençlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kendilerine TEKNOFEST 2020 yarışmasında başarılar diledi.SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Roket yarışmasının sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kaynak: DHA