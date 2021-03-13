Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı'da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı
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Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı'da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı

13.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:53

Son dakika genel haberine göre Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı'da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni yapılan spor tesislerinin açılışını gerçekleştirdikten sonra esnaflar ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı'da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı

KÜTAHYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni yapılan spor tesislerinin açılışını gerçekleştirdikten sonra esnaflar ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tavşanlı Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini kestikten sonra bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, "Gençlik Merkezimiz açıldı. Tabiki bu Gençlik Merkezimiz gençlerimizin evi, yuvası. 7-24 Sizlerin burayı kullanması hem de en iyi şekilde kullanmasını biz arzu ediyoruz, tüm tesislerimizde olduğu gibi. Özellikle altını çizmek istiyorum buraları ne kadar dolu dolu kullanırsanız biz de o kadar mutlu oluruz. Sizleri yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Özellikle ailelerden annelerden babalardan istirhamım onlar da gençlerimizle birlikte gelsinler, onlar da buraları sahiplensinler. Bu tesisleri kullanan gençlerle birlikte çıtasını da kalitesini de yukarılara taşıyalım" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu'nun Tavşanlı Spor Salonu'nu ziyareti sonrası bir gencin, "Hangi takımı tutuyorsunuz? "sorusuna "Milli takımı" cevabını verdi.

Kasapoğlu, ziyaretleri sırasında gençlerin yanına giderek, kitap ve satranç takımı hediye etti.

Esnafları ziyaret eden Kasapoğlu hatıra fotoğrafları çekildi. Daha sonra AK Parti Tavşanlı ilçe teşkilatını ziyareti sonrası ilçeden ayrıldı.

Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı'da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı'da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı'da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı'da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı'da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN

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