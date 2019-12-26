Bakan Kasapoğlu, Taksim Spor Kulübünü ziyaret etti

26.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:18

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un en eski ve köklü spor kulüplerinden Taksim Spor'a ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Feriköy'deki Taksim Süleyman Seba Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Bakan Kasapoğlu'nu, Taksim Spor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri ve sporcular karşıladı.

Başkan Hamamcıoğlu ile tesisleri gezen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taksim Spor Kulübünün faaliyette bulunduğu branşlar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bünyesinde yüzlerce sporcu barındıran Taksim Spor'un İstanbul'un sembol kulüplerinden biri olduğunu belirterek, "Sporun olduğu yerde birleştiricilik vardır, dostluk vardır. Kulübümüz, ülkemizdeki dostluğun en güzel örneği. Bu anlamda Taksim Spor'un varlığını çok önemsiyoruz. Tarihi boyunca ülke futboluna birbirinden değerli oyuncular yetiştirmiş olan Taksim Spor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA