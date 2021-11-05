Bakan Kasapoğlu, taksi durağında telefona baktı

ZONGULDAK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programları kapsamında geldiği Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunurken, taksi durağında çalan telefona baktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak ziyaretlerinin ardından programlar kapsamında Ereğli ilçesine geldi. Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve AK Partililer tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu esnaf ziyaretlerine ilk olarak taksi durağı ile başladı. Taksi durağında durak esnafı ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu, çalan durak telefonunu kendisi açtı. Taksi isteyen müşterinin adresini soran ve kendisinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu olduğunu söyledikten sonra adresi not kağıdına yazarak taksi esnafına bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu daha sonra ilçede esnaf ziyaretini sürdürürken, cadde üzerinde lokantadan çay teklifi yapan vatandaşların teklifini kırmayarak içeri girdi ve bir süre sohbet etti. Bakan Kasapoğlu daha sonra ilçede Paravolley sporcusunu da evinde ziyaret ettikten sonra protokol ile akşam yemeğine geçti.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)