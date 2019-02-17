Bakan Kasapoğlu, Şsm'den Övgüyle Bahsetti

Yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan Şehitkamil Sanat Merkezini gezen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir merkezi İstanbul'da dahi görmedim" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak ile Ali Şahin, Şehitkamil Sanat Merkezini (ŞSM) gezerek incelemede bulundu. Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayacak merkezle ilgili Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan teknik bilgi alan Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, ŞSM'yi çok beğendiklerini ifade ettiler.

"Başkanımızı ne kadar tebrik etsek azdır"

ŞSM ile ilgili değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ben öncelikle Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir merkezi İstanbul'da dahi görmedim. Bu konuda geçlerimiz çok şanslı. Başkanımız, böyle bir tesisi yaparak gençlerin hizmetine sunmuş. Başkanımızı ne kadar tebrik etsek azdır. Gençlerin burayı gece-gündüz kullanması lazım. Burada düzenlenecek etkinliklerle gençlerimizin sesini tüm dünyaya duyurmamız lazım. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Gaziantep farkı bu"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile övündüğünü söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gerçekten Başkanımızla övünüyorum. Mevla'm, hem çalışanı severim hem de güzel iş yapanı severim, diyor. Ben de Şehitkamil Belediye Başkanıma ve bu tesiste emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu merkezde estetik, kültür, sanat, kimlik, kütüphane var. Merkezde gerçekten yok, yok. Bakanımız doğru söylüyor. İstanbul'da dahi böyle bir mekan yok. Gaziantep farkı bu. Gaziantep gençlerin de farkı bu" diye konuştu.

Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM)

Toplam 14 bin 600 metrekare kapalı alana sahip Şehitkamil Sanat Merkezi, 5000 metrekare arsa üzerinde inşa edildi. Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde; 400 kişilik konser salonu, sanat galerisi, VİP salonu, 7 adet musiki eğitim salonu, 120 metrekare prova salonu, 3 adet kulis, 4 adet el sanatları atölyesi, 7 adet müzik aletleri depolama alanı, 5 adet idari büro, 240 kişilik açık amfi ve fuaye alanı, 1700 metrekare teras ve açık sergi alanları, kütüphane, E-Kütüphane, kafeterya, 2 katlı 250 araçlık kapalı otopark bulunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA