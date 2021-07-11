Bakan Kasapoğlu: "Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız"
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Bakan Kasapoğlu: "Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız"

Bakan Kasapoğlu: 'Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 26 yıl önce Srebrenitsa'da meydana gelen katliamla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, "Aradan geçen yıllara rağmen yüreklerimizde acısı hiç dinmeyen, tarihin en utanç verici sayfası Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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