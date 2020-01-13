: Bakan Kasapoğlu: "Sporun birleştirici misyonuyla birbirimize sıkı sıkı kenetleneceğiz"

13.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:11

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"na katıldı. (5)

Kaynak: AA

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