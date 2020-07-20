Bakan Kasapoğlu: "Sporda her branşta iddiamız var"
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Bakan Kasapoğlu: "Sporda her branşta iddiamız var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporda her branşta iddiamız var. Zirveye oynayan bir ülke olduğumuzu ifade ediyoruz.

Bakan Kasapoğlu:
20.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:02

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporda her branşta iddiamız var. Zirveye oynayan bir ülke olduğumuzu ifade ediyoruz. O yüzden satrancı, voleybolu, basketbol ve futboluyla çıtayı hep yükseklere koyacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 20 Temmuz Dünya Satranç Günü kapsamında düzenlenen organizasyona katıldı.

"Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, satrancın zekayı geliştiren çok önemli bir branş olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, satranç camiasının sporcularını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Satranç sabretmeyi, analiz etmeyi, karar almayı ve bu anlamda gerekli refleksleri hızlı bir şekilde göstermeyi gerektiren, odaklanmayı sağlayan önemli bir branş. Satranç sporcularımızla buluşmak bizim için heyecan verici, mutluluk verici. Bu anlamda satranç ailesi üyeleri ile federasyon yönetimini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün Dünya Satranç Günü ve burada önemli bir aktivite var." diyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız da ev sahibi. "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla gerçekleşen bu etkinlikte çocuklarımız ile birlikteyiz. 17 çocuğumuz yarışacak. Ustamız, milli sporcumuz Kübra Öztürk de burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte 18 sporcumuz yarışacak. Her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Bakanlığımız merkeziyle, teşkilatıyla her zaman sporcularımızın hizmetinde olacaktır."

"64 branşa ciddi destekler veriyoruz"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de amatör branşlara çok ciddi destekler verdiklerini belirterek bunun süreceğini söyledi.

Satrancı yaptıkları çalışmalarla öne çıkarmak istediklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok sayıda branşımız var. 64 branşa ciddi destekler veriyoruz. Bugün de satranç günü olması nedeniyle buradayız. Satranç bir milyona yakın lisanslı sporcusuyla en önde gelen spor branşlarından. Bu anlamda gençlerimize, sporcularımıza kazandırdıkları yönüyle satrancı yaptığımız çalışmalarla öne çıkarma konusunda gayretlerimiz var. Bu çerçevede satranç sporcularımızın her geçen gün başarılarını, performanslarını yükseltmeleri bizlere ayrı bir mutluluk veriyor."

Bakan Kasapoğlu sporda dünyada zirve ülkelerden biri olmak istediklerine dikkati çekerek, "Sporda her branşta iddiamız var. Zirveye oynayan bir ülke olduğumuzu ifade ediyoruz. O yüzden satrancı, voleybolu, basketbol ve futboluyla çıtayı hep yükseklere koyacağız." ifadelerini kullandı.

Spor dışında sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla da zirveye doğru oynayan bir ülke olduklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"O yüzden spordaki gelişmelerimiz, gençliğimizin yarınlara yönelik çalışmaları bizler için çok önemli. Sporu sadece birkaç branşıyla değil pek çok branşıyla önemseyen ve bu anlamda yatırımı önceleyen bir bakanlığız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporu, sporcuyu önemseyen vizyonu bu anlamda son 18 yılda ortaya konan yatırımlar hakikaten başka bir ülkede örneği yok. Bu anlamda sporcularımız ve yöneticilerimizle bu çıtayı daha yükseltmekte kararlıyız. Attığımız adımlarımız var. Spor ailesi olarak birlik ve beraberliğimi çok önemli. Sinerji üretme ve bu anlamdaki potansiyeli değerlendirme bizle için önemli bir konu. O yüzden gençlerimizin bütün bu faaliyetlerini destekliyoruz."

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay ile Büyük Usta statüsünde olan milli sporcu Kübra Öztürk'ün de katıldığı program toplu hatıra fotoğraflarının çekimi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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