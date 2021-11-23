Bakan Kasapoğlu: Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik (2)

'YİĞİDİ ÖLDÜRDÜNÜZ HAKKINI DA GASBEDİYORSUNUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Kasapoğlu, muhalefetin kör bir siyaset anlayışına sahip olduğunu belirterek, "Kör bir siyaset anlayışı doğru değil. 'Yiğidi öldür ama hakkını yeme' derler. Burada yiğidi öldürdünüz ama hakkını da gasbediyorsunuz. Eleştirilere tamam da yapılan iyi şeyleri de takdir edin. 19 yıldır her alanda olduğu gibi spor alanında da pek çok yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Yasa dışı bahisle mücadele ettiklerini kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "İnternet sitelerinin kapatılması ve bu anlamda yargı süreçlerinin hepsi gerek BTK gerek Siber Suçlarla Mücadele tarafından takip ediliyor. Bu bir terörle mücadele konusu" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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