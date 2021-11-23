Kasapoğlu: "Türkiye'de devlet üniversitelerinde eğitimin bedava olduğunu göğsümüzü gere gere ifade ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması TBMM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (2)