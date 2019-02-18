Bakan Kasapoğlu: "Spor Kulüplerimizi Bütün Branşlarda Desteklemeye Varız"

- Salondaki spor kulüpleri temsilcileri ve sporculardan görüntüler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin konuşması

Türkiye Amatör Spor Külüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez'in konuşması

Plaket takdimi

Bakan Kasapoğlu'nun sporculara malzeme dağıtımı yapması İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, farklı alan ve branşlarda şampiyon sporcular çıkarılması için spor kulüplerini bütün branşlarda destekleyeceklerini belirtti. Kasapoğlu, Halkapınar'daki İzmir Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği salonunda 260 amatör spor kulübü yöneticisiyle bir araya geldi.

Kaynak: AA