Bakan Kasapoğlu: "Spor, dostluk ve kardeşlik demektir"

14.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:04

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda rekabetin doğal olduğunu belirterek, "Ancak medeni ölçüler içerisinde rekabetin bir kalitede olması gerekir. Çünkü spor, dostluk ve kardeşlik demektir." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ikinci gününde kulüp başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşme sonrası çalıştayın sürdüğü otele gelen Bakan Kasapoğlu, kabul ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz spora, sporcuya ilgisi çok özel. Kendileri gerek futbolun içinden gelmeleri gerekse de sporun içinden gelmeleri ve bir yönetici olarak İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde gerçekleştirdiği yatırımlar, hem tesisleşme hem sporculara verdiği önem noktasında pek çok açılımı beraberinde getirdi. Bu vesile ile kendilerinin bugünkü kabullerinde de gerek kulüplerimizin sorunları, çözüm önerileri ve gerekse de spor camiamız ile ilgili konular konuşuldu. Özellikle çalıştayımızın nasıl gittiğine dair kendilerini bilgilendirdik. İnşallah sonraki süreçte kendilerine çalıştay sonuçlarımızı da arz edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalıştaya tüm tarafların katılımı nedeniyle mutlu olduğunu ilettiğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın 'şiddetsiz iletişim' konulu çalışması konusunda gerek spor kulüpleri gerekse de camiamızın hassasiyeti nedeniyle sevincini özellikle ifade ettiler. Bizler de iletişimin sporda da şiddetsiz olması konusunda tüm camiamızın hassasiyetinden ötürü oldukça mutluyuz. Spor, dostluk, kardeşlik demektir. Elbette sahada rekabet olacak. Medeni ölçüler içerisinde rekabetin bir kalitede olması gerekir. Önemli olan saha dışında, tribünde ve her ortamda dostluğun derin bir şekilde cereyan etmesi. Sporun ruhu, sporun özü bu çünkü. Bu manada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kampanyasına desteğimizi tekrar ifade etmek isterim."

Bakan Kasapoğlu önlerinde önemli organizasyonların olduğunu belirterek, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğinin süreceğini vurguladı.

Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde Türkiye'nin sporda marka ülke olacağını kaydeden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde önemli süreçler var, Avrupa Futbol Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları var. Her alanda sporcularımızın elde ettiği başarılar, yarınlara yürümesi, hepimizi mutlu ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da çok mutlu etmiştir. Kendisinin ilgisi, kendisinin desteği bizlere önemli bir motivasyon ve ilham kaynağı olmuştur. Kendisine gerek kulüpler gerek federasyonlar ve camiamız adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın gerek futbol, gerek liglerimiz gerekse de diğer branşlarımızın marka değerinin artması adına destekleri devam edecek."

Kaynak: AA