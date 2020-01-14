Bakan Kasapoğlu: Spor, dostluk ve kardeşlik demektir

14.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:37

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ikinci gününde kulüp başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından çalıştayın sürdüğü otele gelen Bakan Kasapoğlu, kabul ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz spora, sporcuya ilgisi çok özel. Kendileri gerek futbolun içinden gelmeleri gerekse de sporun içinden gelmeleri ve bir yönetici olarak İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde gerçekleştirdiği yatırımlar, hem tesisleşme hem sporculara verdiği önem noktasında pek çok açılımı beraberinde getirdi. Bu vesile ile kendilerinin bugünkü kabullerinde de gerek kulüplerimizin sorunları, çözüm önerileri ve gerekse de spor camiamızla ilgili konular konuşuldu. Özellikle çalıştayımızın nasıl gittiğine dair kendilerini bilgilendirdik. İnşallah sonraki süreçte kendilerine çalıştay sonuçlarımızı da arz edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalıştaya tüm tarafların katılımı nedeniyle mutlu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın 'şiddetsiz iletişim' konulu çalışması konusunda gerek spor kulüpleri gerekse de camiamızın hassasiyeti nedeniyle sevincini özellikle ifade ettiler. Bizler de iletişimin sporda da şiddetsiz olması konusunda tüm camiamızın hassasiyetinden ötürü oldukça mutluyuz. Spor, dostluk, kardeşlik demektir. Elbette sahada rekabet olacak. Medeni ölçüler içerisinde rekabetin bir kalitede olması gerekir. Önemli olan saha dışında, tribünde ve her ortamda dostluğun derin bir şekilde cereyan etmesi. Sporun ruhu, sporun özü bu çünkü. Bu manada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kampanyasına desteğimizi tekrar ifade etmek isterim.""CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜÇLÜ LİDERLİĞİ SAYESİNDE TÜRKİYE SPORDA MARKA ÜLKE OLACAK"Bakan Kasapoğlu, "Önümüzde uzun ve önemli organizasyonlar var. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği sürecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde Türkiye sporda marka ülke olacak. Önümüzde önemli süreçler var, Avrupa Futbol Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları var. Her alanda sporcularımızın elde ettiği başarılar, yarınlara yürümesi, hepimizi mutlu ettiği gibi sayın Cumhurbaşkanımızı da çok mutlu etmiştir. Kendisinin ilgisi, kendisinin desteği bizlere önemli bir motivasyon ve ilham kaynağı olmuştur. Kendisine gerek kulüpler gerek federasyonlar ve camiamız adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın gerek futbol, gerek liglerimiz gerekse de diğer branşlarımızın marka değerinin artması adına destekleri devam edecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

Kaynak: DHA